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В день закрытия участка метро 165 тыс. человек поехали с соседних «Выхино» и «Кузьминки»
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В день закрытия участка метро 165 тыс. человек поехали с соседних «Выхино» и «Кузьминки» 

ТАСС 36 минут назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Более 165 тыс. пассажиров в первый день закрытия участка московского метро «Котельники» — «Лермонтовский проспект» воспользовались соседними с ним станциями «Выхино» и «Кузьминки», до которых курсируют компенсационные автобусы. Как сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе московского метрополитена, это на 36 тыс. человек больше по сравнению с прошлой субботой, 17 марта.
"24 марта суммарный пассажиропоток станций «Выхино» и «Кузьминки» составил более 165 тыс. пассажиров, а 17 марта, в прошлую субботу — около 129 тыс. пассажиров. Таким образом, пассажиропоток этих станций в сравнении с прошлой субботой вырос на 36 тыс. человек ", — сказал собеседник агентства.
Также значительно увеличилось количество пассажиров на станциях, расположенных вблизи ж/д платформ с пригородными электропоездами. Так, станцией метро «Электрозаводская» в прошлую субботу воспользовались более 20 тыс. пассажиров, а 24 марта уже более 24 тыс. ; станцией Авиамоторная" 17 марта — более 27 тыс. человек, 24 марта — более 33 тыс. человек; станцией «Комсомольская» Сокольнической линии 17 марта — свыше 25 тыс. человек, а 24 марта — свыше 35 тыс.
В среднем, пассажиропоток указанных станций увеличился примерно на 30%, а наибольший рост зафиксирован на станции «Кузьминки» — 50% (17 марта — 52,7 тыс. человек, 24 марта — 79, 5 тыс. человек) и станцией «Комсомольская» Сокольнической линии — 40% (17 марта — 25, 3 тыс. человек, 24 марта — 35,5 тыс. человек).
На время закрытия участка городской перевозчик Мосгортранс запустил компенсационные автобусы до соседних с закрытым участком станций метро, в частности, до самых загруженных в столичной подземке станций «Выхино», «Кузьминки». Интервал движения автобусов составляет менее 1 минуты. На маршрутах задействовано около 200 современных низкопольных автобусов большой вместимости.
Закрытие участка фиолетовой линии метро
Станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» закрылись 24 марта на неделю для строительства Кожуховской ветки. В этот период поезда будут курсировать от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05:30 мск. Ограничения на участке связаны с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном «Выхино» — «Лермонтовский проспект». В соответствии со строительными нормами, при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена необходимо временное прекращение движения поездов для обеспечения безопасности перевозок.
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