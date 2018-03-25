Масштабные работы провели на станции «Жулебино» за первые сутки закрытия

Об этом Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

Как уточнили в администрации подземки, техническим обслуживанием инфраструктуры временно закрытого участка фиолетовой ветки от «Выхино» до «Котельников» занимаются свыше 500 работников различных служб метрополитена. «За первый день сотрудники перебрали 208 узлов контактного рельса на участке от „Жулебино“ до „Котельников“, кроме того, было очищено 17 колодцев дренажной системы», − рассказали в пресс-службе. Там также добавили, что на станции «Жулебино» провели работы по обслуживанию эскалаторов.

Как пояснили представители пресс-службы, после проведения необходимых работ поездки по юго-восточному участку фиолетовой ветки станут еще более безопасными.

Ранее сообщалось, что в связи со строительством Кожуховской линии, в период с 24 по 30 марта включительно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии метро: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Поезда ходят от «Планерной» до «Выхино» и обратно. Пассажиры могут воспользоваться компенсационными автобусными маршрутами «КМ», которые 24 марта перевезли более 90 тысяч человек.