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Синоптики прогнозируют серьезное потепление в столице к выходным
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Синоптики прогнозируют серьезное потепление в столице к выходным 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Уже в пятницу термометры покажут минус два плюс три градуса.
Серьезное потепление ожидается в столичном регионе в конце недели.
В ближайшие два дня в Москве будет облачно, местами пройдет снег, возможна гололедица. В среду ночью температура будет достигать 8-10 градусов мороза, в ночь на четверг — 8-13 градусов ниже ноля. Днем в четверг, 29 марта, столбики термометров будут показывать от минус 1 до плюс 1 градуса. Но уже в пятницу, 30 марта, холода отступят.
— Потепление начнется в пятницу. 30 марта термометры покажут минус два — плюс три, а 31 марта — от нуля до плюс пяти градусов. В четверг и пятницу существенных осадков не обещают, и только в субботу они могут быть небольшими, — сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
Синоптики прогнозируют, что в эти дни возможна гололедица, поэтому водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и не выполнять резкие маневры. Пешеходам советуют использовать нескользящую обувь и двигаться осторожнее.
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