Облачная погода с прояснениями ждет москвичей 25 марта

Осадков не ожидается.

В воскресенье, 25 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями.

По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров покажут 1-3 градуса тепла. Порывы юго-западного ветра будут достигать 8-13 метров в секунду.

Отмечается, что местами возможно образование гололедицы. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, передает Гидрометцентр России

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