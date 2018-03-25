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Облачная погода с прояснениями ждет москвичей 25 марта
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Облачная погода с прояснениями ждет москвичей 25 марта 

Вечерняя Москва 25 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Осадков не ожидается.
В воскресенье, 25 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями.
По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров покажут 1-3 градуса тепла. Порывы юго-западного ветра будут достигать 8-13 метров в секунду.
Отмечается, что местами возможно образование гололедицы. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, передает Гидрометцентр России.
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