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Звонить в колокола, печь куличи и помочь бездомным животным: фестиваль «Пасхальный дар» в Москве
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Звонить в колокола, печь куличи и помочь бездомным животным: фестиваль «Пасхальный дар» в Москве 

Eva.ru 50 минут назад
Фото: Eva.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге о том, когда и как пройдет пасхальный фестиваль в Москве. Праздник Пасхи в этом году у православных приходится на 8 апреля и фестиваль «Пасхальный дар» приурочен к этой дате.
Мэр Сергей Собянин опубликовал в своем микроблоге сообщение: «В этом году фестиваль #ПасхальныйДар пройдет с 7 по 15 апреля. Готовим 38 площадок по всему городу. Особенность фестиваля — в благотворительности. Вы сможете узнать о работе фондов, пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, помочь бездомным животным». Главными местами празднования традиционно станут Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Новый Арбат, Камергерский и Климентовский переулки.
В этом году особенность фестиваля — его благотворительная направленность. Все желающие смогут во время «Пасхального дара» пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, узнать все о работе благотворительных фондов, действующих в нашей стране, и присоединиться к ним. В этом году впервые на фестивале помочь можно будет не только людям, но и животным — акции помощи питомцам московских приютов организуют на Тверском бульваре. Также в выходные дни на Тверской площади устроят ставшие уже традиционными пасхальные благотворительные балы.
С 7 по 15 апреля на различных площадках можно будет увидеть пьесы по мотивам пасхальных историй и знаменитых сказок, взрослых и детей научат делать сувениры, которые можно будет пожертвовать. Желающих научат готовить куличи, марципаны и другие угощения. Увидеть плоские колокола, за пожертвование получить урок от профессиональных звонарей, а также освоить витражное искусство можно будет во время фестиваля. Фестиваль «Пасхальный дар» проходит в Москве каждую весну с 2014 года. Он начинается накануне Пасхи и длится всю следующую за праздником пасхальную неделю. В прошлом году площадки фестиваля посетило свыше трех миллионов москвичей и гостей столицы. Для гостей было организовано более 1300 праздничных мероприятий. Площадки будут работать с 11:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 11:00 до 21:00 с пятницы и в течение выходных.
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