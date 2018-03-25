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Больницы и медцентры проведут дни открытых дверей
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Больницы и медцентры Москвы проведут в апреле дни открытых дверей 

РИАМО 3 часа назад
Фото: ТАСС
В апреле столичные больницы и медицинские центры проведут для всех желающих традиционные дни открытых дверей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Московские больницы и медицинские центры проведут в апреле традиционные дни открытых дверей. В программе — акции и лекции для будущих мам, родителей с детьми, ветеранов и всех, кто заботится о своем здоровье», — говорится в сообщении.
В Центре патологии речи и нейрореабилитации пройдет лекция «Аутизм: мифы и реальность», а в детской городской клинической больнице имени Башляевой расскажут о сахарном диабете у детей.
Городская клиническая больница имени Юдина приглашает на единый день женского здоровья: пациенток осмотрят акушер-гинеколог и маммолог, они также смогут пройти ультразвуковое исследование (УЗИ). В больнице имени Кончаловского устроят экскурсию по роддому. Центр планирования семьи и репродукции приглашает беременных в школу матерей, где расскажут о грудном вскармливании, технике дыхания и подготовке к родам.
Городская клиническая больница имени Спасокукоцкого весь месяц будет проводить акцию «Врачи — ветеранам». Пациентов проконсультируют уролог, кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, гинеколог. При необходимости ветераны смогут сделать УЗИ, рентген и сдать анализы.
Всего запланировано более 140 мероприятий. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте мэра столицы.
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