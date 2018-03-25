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Москва вышла из сумрака и сэкономила
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Москва вышла из сумрака и сэкономила 

Мослента 1 час назад
Фото: РИАМО
В столице прошла международная экологическая акция «Час Земли». В рамках нее было сэкономлено около 28,5 мегаватт-час электроэнергии, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.
«Силами специалистов комплекса городского хозяйства Москвы на час был отключена художественная подсветка на 1,9 тысячи знаковых московских зданиях и объектах, включая Московский Кремль, сталинские высотки, храм Христа Спасителя, Большой театр, здание Госдумы и Совета Федерации», — говорится в сообщении.
Сэкономленной электроэнергии было бы достаточно для месячного обеспечения жилого дома в 100 квартир.
Акция «Час Земли» ежегодно проходит в Москве и десятках других городов России. Она инициирована Всемирным фондом дикой природы в 2007 году и призывает людей во всем мире выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушного отношения к будущему планеты.
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