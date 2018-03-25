Москва вышла из сумрака и сэкономила

В столице прошла международная экологическая акция «Час Земли». В рамках нее было сэкономлено около 28,5 мегаватт-час электроэнергии, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Сэкономленной электроэнергии было бы достаточно для месячного обеспечения жилого дома в 100 квартир.