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Строительство новых линий московского метро начнется в ближайшие месяцы
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Строительство новых линий московского метро начнется в ближайшие месяцы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Мы сейчас завершаем градостроительную документацию и заканчиваем работу по экспертизе участка от станции „Улица Новаторов до пос. Коммунарка, это новая линия, совершенно новый радиус. Мы буквально в течение ближайших двух-трех месяцев проведем конкурсы на подрядчика и приступим к активному строительству“, — цитирует слова Хуснуллина „Агентство Москва“.
Строительство новой радиальной линии, которая свяжет присоединенные территории через южный участок Московского центрального кольца (МЦК) с районом Некрасовка в Юго-Восточном округе, будет проходить в несколько этапов.
Как отметил заместитель мэра Москвы, соединительная станция „Улица Новаторов“ технически очень сложная: „В ней получатся две станции, перекрестные друг с другом — одна принадлежит Большой кольцевой линии, а другая — новому радиусу в ТиНАО. Построим их на глубине 15 и 25–30 метров“.
Напомним, что ранее в мэрии Москвы рассказали, что платформа Новохохловская, строящаяся сейчас на Курском направлении Московской железной дороги, начнет работу в сентябре этого года.
Фото: pixabay.com
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