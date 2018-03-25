Строительство новых линий московского метро начнется в ближайшие месяцы

«Мы сейчас завершаем градостроительную документацию и заканчиваем работу по экспертизе участка от станции „Улица Новаторов до пос. Коммунарка, это новая линия, совершенно новый радиус. Мы буквально в течение ближайших двух-трех месяцев проведем конкурсы на подрядчика и приступим к активному строительству“, — цитирует слова Хуснуллина „Агентство Москва “.

Строительство новой радиальной линии, которая свяжет присоединенные территории через южный участок Московского центрального кольца (МЦК) с районом Некрасовка в Юго-Восточном округе, будет проходить в несколько этапов.

Как отметил заместитель мэра Москвы, соединительная станция „Улица Новаторов“ технически очень сложная: „В ней получатся две станции, перекрестные друг с другом — одна принадлежит Большой кольцевой линии, а другая — новому радиусу в ТиНАО. Построим их на глубине 15 и 25–30 метров“.

Напомним, что ранее в мэрии Москвы рассказали, что платформа Новохохловская, строящаяся сейчас на Курском направлении Московской железной дороги, начнет работу в сентябре этого года.

Фото: pixabay.com