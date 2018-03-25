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Сергей Собянин объявил благодарность сотрудникам столичных предприятий
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Сергей Собянин объявил благодарность сотрудникам столичных предприятий 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Столичный градоначальник отметил заслуги работников образования, медицины, метростроя, связи и транспорта.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал ряд документов о присвоении почетных званий, знаков и объявлении благодарности сотрудникам столичных предприятий сферы образования, медицины, строительства, связи, транспорта, экономики.
Указом №15-УМ от 21 марта мэр столицы распорядился наградить почетным знаком «Заслуженный учитель города Москвы» преподавателей нескольких московских школ.
Этим же указом присвоены почетные звания: «Почетный деятель искусств», «Почетный медицинский работник», «Почетный работник здравоохранения», «Почетный работник образования», «Почетный работник транспорта и связи», «Почетный экономист» и «Почетный юрист».
Распоряжением №182-РМ от 22 марта 2018 года Сергей Собянин объявил благодарность десяткам работников системы здравоохранения, отметив их вклад и многолетнюю плодотворную работу. Перечень сотрудников столичных учреждений здравоохранения, удостоенный благодарности правительства города представлен на портале mos.ru.
Распоряжением №181-РМ от 22 марта мэр поблагодарил сотрудников нескольких столичных предприятий за разработку и создание отечественных озонаторных установок для систем централизованного водоснабжения городского хозяйства.
В распоряжении №168-РМ от 21 марта мэр столицы отметил вклад сотрудников сферы строительства в возведение участка Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена и объявил им благодарность.
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