Обзор московских событий в СМИ за 25 марта

«Известия» . Законы движения На чем будут ездить жители «умных городов» будущего. ссылка

«Известия». Задержка на миллион Какие компенсации может потребовать пассажир с авиакомпании. ссылка

Комсомольская правда ». «Зарядье», Кремль и «Москва-Сити» на час погрузились во тьму Как столица участвовала в международной экологической акции «Час Земли». ссылка

Московская правда ». В районе Коптево перекроют движение из-за подготовки к параду В Проектируемом проезде №490 в районе Коптево перекроют движение 24, 26, 27, 29 и 30 марта. ссылка

«Московская правда». Культурная дипломатия — это когда из баррикад строят мосты В рамках Московского культурного форума в Центральном выставочном зале «Манеж» состоялась панельная сессия на тему «Культурная дипломатия России». ссылка

«Вечерняя Москва». Около 2 тыс. зданий приняли участие в акции «Час Земли» Всемирная акция «Час Земли» в десятый раз состоялась в Москве . ссылка

«Вечерняя Москва». А. Кибовский : Мы ставим рекорды посещаемости Какие сюрпризы подготовили организаторы Московского культурного и как развивается культурная жизнь в столице, «ВМ» рассказал глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. ссылка

«Вечерняя Москва». Более 28 мегаватт-часов электроэнергии сэкономила столица за «Час Земли» Почти 2 тыс. столичных зданий погасили огни на час, что позволило сэкономить почти 28,5 МВт/ч электроэнергии. ссылка

«Вечерняя Москва». Более 1,2 тыс. работников транспортного комплекса дежурят около закрытых станций метро Станции метро «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» закрыты с 24 по 30 марта в связи со строительством Кожуховской линии. ссылка

«Вечерняя Москва». Культурные центры появятся вместо старых кинотеатров В результате реконструкции, которая уже идет полным ходом, 39 старых советских кинотеатров превратятся в современные культурные центры, при этом в разных районах города появятся 160 новых кинозалов. ссылка

«Вечерняя Москва». Песни, танцы, хороводы. Москвичи познакомились с бурятской культурой В Московском Дворце пионеров прошел день бурятской культуры, организованный в рамках столичного детского фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва». ссылка

«RT». В Москве завершилась акция «Час Земли» В Москве завершилась международная экологическая акция «Час Земли». ссылка