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Большой складской комплекс построят в ТиНАО
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Складской комплекс площадью около 4 тыс. кв. м могут построить в поселении Сосенское в ТиНАО 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Складской комплекс площадью около 4 тыс. кв. м могут построить в поселении Сосенское в ТиНАО, говорится в сообщении на сайте Архитектурного совета Москвы со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
«В поселении Сосенское планируют построить новый складской комплекс площадью около 4 тыс. кв. м. Ранее проект согласовала Москомархитектура», — приводятся в сообщении слова Кузнецова.
Кузнецов отметил, что склад будет построен на производственно-складской базе ООО «Алия-Компани».
«Площадь под застройку составляет 1 га. Рядом с участком проходят два проектируемых проезда и ул. Адмирала Корнилова. В здании будет два этажа, с каждой стороны запроектированы погрузочно-разгрузочные подъезды с автоматическими воротами. Складская зона занимает основную площадь комплекса — 3,6 тыс. кв. м. С первого на второй этаж ведут две лестницы: наверху будет находиться столовая, помещения для охраны, кухня и офисы», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что определяющими факторами для внешнего облика здания стали простота и функциональность — в качестве отделочных материалов используются утепленные сэндвич-панели светло-зеленых оттенков. Полы на первом этаже решено сделать наливными, на втором использовать ламинат. Проектировщиком выступает ООО «Экспертиза плюс».
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