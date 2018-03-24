Новый удар стихии по Владивостоку намечен на это число

Очередное ухудшение погоды во Владивостоке произойдет в понедельник, 2 апреля. Об этом свидетельствует предварительный прогноз синоптиков метеорологического центра «Фобос», сообщает PRIMPRESS.

По данным специалистов, за день в столице Приморья может выпасть порядка 7 мм осадков. В основном это будет дождь или мокрый снег. Температура воздуха в течение дня будет на уровне 2 градусов тепла.

Если верить долгосрочному прогнозу, почти вся следующая неделя будет дождливой — осадки прогнозируются не только на понедельник, но и вторник, среду и пятницу.