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Новый удар стихии по Владивостоку намечен на это число
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Новый удар стихии по Владивостоку намечен на это число 

Primpress 30 минут назад
Фото: Primpress
Очередное ухудшение погоды во Владивостоке произойдет в понедельник, 2 апреля. Об этом свидетельствует предварительный прогноз синоптиков метеорологического центра «Фобос», сообщает PRIMPRESS.
По данным специалистов, за день в столице Приморья может выпасть порядка 7 мм осадков. В основном это будет дождь или мокрый снег. Температура воздуха в течение дня будет на уровне 2 градусов тепла.
Если верить долгосрочному прогнозу, почти вся следующая неделя будет дождливой — осадки прогнозируются не только на понедельник, но и вторник, среду и пятницу.
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