Автобусы возле фиолетовой ветки перевезли 50 тыс. человек

Компенсационные автобусы возле фиолетовой ветки перевезли более 50 тысяч человек

Более 50 тысяч человек перевезли компенсационные автобусы Мосгортранса с момента закрытия участка фиолетовой линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе организации, передает Агентство "Москва".

Для удобства горожан запустили два бесплатных маршрута: "КМ1" метро "Выхино" − метро "Жулебино" и "КМ2" метро "Кузьминки" − метро "Котельники". Автобусы будут курсировать с 5:10 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составит менее 1 минуты. Для перевозок задействуют почти 400 водителей.

На маршруты в районах Выхино-Жулебино и Вешняки выйдут также 30 дополнительных автобусов. В утренние и вечерние часы пик у станций метро "Выхино" и "Кузьминки" пассажирам будут предлагать горячий чай.

С 24 по 30 марта будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии метро − "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". Ограничения связаны со строительством Кожуховской линии. В период закрытия участка поезда по фиолетовой ветке будут курсировать от "Планерной" до "Выхино" и обратно.