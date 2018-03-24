Линию метро до Коммунарки могут начать строить летом

Линию метро до поселка Коммунарка могут начать строить через два–три месяца

"Мы сейчас завершаем градостроительную документацию и заканчиваем работу по экспертизе участка от станции "Улица Новаторов" до поселка Коммунарка, это новая линия, совершенно новый радиус. Мы буквально в течение ближайших двух-трех месяцев проведем конкурсы на подрядчика и приступим к активному строительству", — заявил он, передает Агентство "Москва". Строительство новой линии столичной подземки могут начать через два-три месяца. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Новая радиальная линия свяжет ТиНАО с районом Некрасовка на юго-востоке. Строительство осуществят в несколько этапов. Сначала работу будут вести на участке от станции "Севастопольский проспект" до "Улицы Новаторов" Большой кольцевой линии. Его протяженность составит 6,5 километра.

Далее линию проведут вдоль Ленинского проспекта до пересечения с МКАД, затем через поселки Газопровод, Коммунарка и поселение Сосенское. Протяженность этого участка — 17,5 километра.