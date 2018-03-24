Ещё
Линию метро до Коммунарки могут начать строить летом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Линию метро до поселка Коммунарка могут начать строить через два–три месяца 

Москва24 2 часа назад
Фото: ТАСС
Строительство новой линии столичной подземки могут начать через два-три месяца. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы сейчас завершаем градостроительную документацию и заканчиваем работу по экспертизе участка от станции "Улица Новаторов" до поселка Коммунарка, это новая линия, совершенно новый радиус. Мы буквально в течение ближайших двух-трех месяцев проведем конкурсы на подрядчика и приступим к активному строительству", — заявил он, передает Агентство "Москва".
Новая радиальная линия свяжет ТиНАО с районом Некрасовка на юго-востоке. Строительство осуществят в несколько этапов. Сначала работу будут вести на участке от станции "Севастопольский проспект" до "Улицы Новаторов" Большой кольцевой линии. Его протяженность составит 6,5 километра.
Далее линию проведут вдоль Ленинского проспекта до пересечения с МКАД, затем через поселки Газопровод, Коммунарка и поселение Сосенское. Протяженность этого участка — 17,5 километра.
Ранее стало известно, что проект участка новой радиальной линии метро от станции "Столбово" до Троицка будет подготовлен к концу 2018 года.
Москва24: последние новости
Горячий чай будут раздавать возле станций "Выхино" и "Кузьминки" до 30 марта Проект линии метро от станции "Столбово" до Троицка будет готов к концу года Компенсационные автобусы возле фиолетовой ветки перевезли более 50 тысяч человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп готовится выслать российских дипломатов175
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями510
Над Крымским мостом нависла угроза595
Васильева спасла умирающего Добронравова44
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля45
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение