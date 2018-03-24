Станция метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде готова на 96%

Об этом и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский заявил 24 марта, в субботу, в ходе инспекции с участием представителей Международной федерации футбола (FIFA) на «Стадион Нижний Новгород».

Как отметил чиновник, в настоящее время на станции ведутся отделочные работы, устанавливаются люстры и слаботочные системы.

Сватковский подчеркнул, что станция будет сдана в эксплуатацию без задержек.

«Станция будет запущена не позднее 30 апреля», — заявил он.

Напомним, 13 марта заместитель главы горадминистрации Анатолий Молев заявил, что станция метро «Стрелка» готова только на 77%.

15 марта о готовности станции в 94% рассказал и.о. замгубернатора Антон Аверин

19 марта глава региона Глеб Никитин потребовал сдать станцию метро «Стрелка» к 30 апреля

Позднее было объявлено, что станцию «Стрелка» достроят за счет резервного фонда Правительства РФ.