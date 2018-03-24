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Станция метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде готова на 96%
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Станция метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде готова на 96% 

Newsroom24 42 минуты назад
Фото: Newsroom24
Об этом и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский заявил 24 марта, в субботу, в ходе инспекции с участием представителей Международной федерации футбола (FIFA) на «Стадион Нижний Новгород».
Как отметил чиновник, в настоящее время на станции ведутся отделочные работы, устанавливаются люстры и слаботочные системы.
Сватковский подчеркнул, что станция будет сдана в эксплуатацию без задержек.
«Станция будет запущена не позднее 30 апреля», — заявил он.
Напомним, 13 марта заместитель главы горадминистрации Анатолий Молев заявил, что станция метро «Стрелка» готова только на 77%.
15 марта о готовности станции в 94% рассказал и.о. замгубернатора Антон Аверин.
19 марта глава региона Глеб Никитин потребовал сдать станцию метро «Стрелка» к 30 апреля
Позднее было объявлено, что станцию «Стрелка» достроят за счет резервного фонда Правительства РФ.
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