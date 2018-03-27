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На строительство линии метро к стадиону «Нижний Новгород» выделено дополнительно 645,5 миллиона
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На строительство линии метро к стадиону «Нижний Новгород» выделено дополнительно 645,5 миллиона 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
На строительство линии метро к стадиону чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде выделены дополнительные средства из резервного фонда правительства РФ, сообщаает Regnum. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев
На строительство Сормовско-Мещерской линии метрополитена и новой станции «Стрелка» возле стадиона выделено 645,5 миллиона рублей.
"Нижний Новгород" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция — Корея (18 июня), Аргентина — Хорватия (21 июня), Англия — Панама (24 июня), Швейцария — Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).
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