На строительство линии метро к стадиону «Нижний Новгород» выделено дополнительно 645,5 миллиона

На строительство линии метро к стадиону чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде выделены дополнительные средства из резервного фонда правительства РФ, сообщаает Regnum. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

На строительство Сормовско-Мещерской линии метрополитена и новой станции «Стрелка» возле стадиона выделено 645,5 миллиона рублей.

"Нижний Новгород" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция — Корея (18 июня), Аргентина — Хорватия (21 июня), Англия — Панама (24 июня), Швейцария — Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).