Время снеговиков пришло на Средний Урал

Мокрый снег «залипнет» на неделю.

Весна в Свердловской области постепенно вступает в свои права, устанавливая плюсовую погоду. Однако зима не спешит прощаться и засыпает регион мокрым снегом. В ближайшую рабочую неделю осадки не прекратятся, а на дорогах образуется накат и гололедица.

Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, 26 марта воздух прогреется до плюс 3 градусов, еще на градус теплее будет на следующий день. 28 марта слегка похолодает — до 2 градусов выше нуля, в северных районах — до минус 6. Ночные температуры остаются по-прежнему зимними — 6-9 градусов ниже нуля, в отдельных местностях до 14 градусов мороза. Юго-западный ветер будет дуть порывами до 17 метров в секунду.