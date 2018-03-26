Ещё
Время снеговиков пришло на Средний Урал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Время снеговиков пришло на Средний Урал 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Мокрый снег «залипнет» на неделю.
Весна в Свердловской области постепенно вступает в свои права, устанавливая плюсовую погоду. Однако зима не спешит прощаться и засыпает регион мокрым снегом. В ближайшую рабочую неделю осадки не прекратятся, а на дорогах образуется накат и гололедица.
Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, 26 марта воздух прогреется до плюс 3 градусов, еще на градус теплее будет на следующий день. 28 марта слегка похолодает — до 2 градусов выше нуля, в северных районах — до минус 6. Ночные температуры остаются по-прежнему зимними — 6-9 градусов ниже нуля, в отдельных местностях до 14 градусов мороза. Юго-западный ветер будет дуть порывами до 17 метров в секунду.
В Екатеринбурге снег зарядит с вечера понедельника. Столбики термометров поднимутся до плюс 3 градусов, во вторник — до плюс 4. В среду синоптики обещают до 2 градусов тепла. По ночам будет подмораживать до минус 9. Ветер южный и юго-западный с порывами до 15 метров в секунду.
Уралинформбюро: последние новости
Жильцов апартаментов вблизи телебашни эвакуируют в день ее сноса РМК поддержит "Час Земли" Уральские биатлонистки взяли два "золота" на Паралимпиаде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержаны 3 человека232
МВД и СБ Украины перешли на сторону России747
Болтон записал обращение к Совфеду28
Появилось видео попытки спасения людей в ТЦ в Кемерово55
Число жертв пожара в кемеровском ТЦ увеличилось65
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение