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Оставшихся без метро москвичей напоят чаем
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Оставшихся без метро москвичей напоят чаем 

Мослента 16 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Пассажиры столичной подземки смогут получить бесплатный чай у станций метро «Выхино» и «Кузьминки», пока будет закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии. Об этом в субботу, 24 марта, сообщил агентству «Москва» первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
«С 24 по 30 марта для удобства наших пассажиров мы будем раздавать бесплатно горячий чай у станций метро «Выхино» и «Кузьминки»», — уточнил Латыпов. Чайные палатки будут работать с 8:00 до 19:00, добавил он.
Он также заверил, что чая хватит на всех. «Если чай начнет заканчиваться, мы сразу же подвезем еще. Всем хватит. В прошлый раз, когда закрывался этот участок метро, мы раздали более 300 литров чая за три дня», — отметил Латыпов.
Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» фиолетовой ветки столичного метро закрыли до 30 марта для строительства Кожуховской линии. Поезда в этот период будут курсировать от «Планерной» до «Выхино» и обратно. Для проезда к действующим станциям организованы бесплатные компенсационные автобусные маршруты. Свою обычную работу закрытые станции возобновят утром 31 марта.
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