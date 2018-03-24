Власти Москвы заявили о создании новой ветки метро

Строительство новой линии московского метро в поселок Коммунарка может начаться в ближайшие два-три месяца. Такие сроки обозначил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Речь идет о ветке, которую протянут от станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии. Как сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса, ее протяженность составит 19 километров. Планируется открыть семь новых станций.

Как заявил Хуснуллин, разработка градостроительной документации уже заканчивается. Через 2-3 месяца по конкурсу определят подрядчика и начнут работы.