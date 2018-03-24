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Бесплатный чай будут раздавать пассажирам возле станций «Выхино» и «Кузьминки» с 24 по 30 марта
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Бесплатный чай будут раздавать пассажирам возле станций «Выхино» и «Кузьминки» с 24 по 30 марта 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Столичный метрополитен, с 24 по 30 марта, организовал бесплатную раздачу горячего чая возле станций метро «Выхино» и «Кузьминки». Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«С 24 по 30 марта для удобства наших пассажиров мы будем раздавать бесплатно горячий чай у станций метро «Выхино» и «Кузьминки», — сказал первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Отмечается, что чайные пункты распосположенные у станций работают с 8:00 до 19:00.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Бесплатный чай будут раздавать пассажирам возле станций «Выхино» и «Кузьминки» с 24 по 30 марта появились сначала на Москва Меняется.
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