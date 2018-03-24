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Строительство двух детских садов началось в Крюково
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Строительство двух детских садов началось в районе Крюково 

Москва24 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Зеленоградском округе начали строить два детских сада. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в Twitter.
"В районе Крюково Зеленоградского округа началось строительство двух детских садов на 220 и 250 мест. Они будут в новом жилом массиве", — написал мэр.
Ранее сообщалось, что два детских сада и школу с бассейном построят в столичном районе Северный. Детские сады будут рассчитаны на 125 и 250 детей, а школа — на 825 учащихся.
Жители района в своем обращении к Сергею Собянину обратили внимание на дефицит школ и детсадов. После этого мэр дал поручение скорректировать инвестиционную программу и включить туда детские сады и школу.
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