Заммэра Москвы заявил, что 2018 г войдет в историю метростроения столицы

МОСКВА , 24 мар — РИА Недвижимость. Нынешний год войдет в историю метростроения Москвы как рекордный по вводу новых станций, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин

"18-й год войдет в историю метростроения Москвы, потому что уже с начала года сданы восемь станций", — сказал он, добавив, что всего в этом году запланировано к сдаче 24 станции.

Чиновник отметил, что буквально накануне открылись три станции Люблинско-Дмитровской линии — Окружная, Верхние Лихоборы и Селегерская. Оттуда силы переброшены на строительство участка Калининско-Солнцевской линии от Раменок до Рассказовки.

Данный участок, включающий станции Мичуринский проспект, Очаково, Говорово, Солнцево, Боровское шоссе, Новопеределкино, Рассказовка планируется открыть в начале лета.

Он также отметил, что к концу лета планируется открыть участок Кожуховской линии от Некрасовки до Косино.

"Сейчас все силы брошены на то, чтобы каждый месяц сдавать определенный объект", — добавил Хуснуллин.