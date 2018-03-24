Ещё
Заммэра Москвы заявил, что 2018 г войдет в историю метростроения столицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заммэра Москвы заявил, что 2018 г войдет в историю метростроения столицы 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 24 мар — РИА Недвижимость. Нынешний год войдет в историю метростроения Москвы как рекордный по вводу новых станций, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин.
"18-й год войдет в историю метростроения Москвы, потому что уже с начала года сданы восемь станций", — сказал он, добавив, что всего в этом году запланировано к сдаче 24 станции.
Чиновник отметил, что буквально накануне открылись три станции Люблинско-Дмитровской линии — Окружная, Верхние Лихоборы и Селегерская. Оттуда силы переброшены на строительство участка Калининско-Солнцевской линии от Раменок до Рассказовки.
Данный участок, включающий станции Мичуринский проспект, Очаково, Говорово, Солнцево, Боровское шоссе, Новопеределкино, Рассказовка планируется открыть в начале лета.
Он также отметил, что к концу лета планируется открыть участок Кожуховской линии от Некрасовки до Косино.
"Сейчас все силы брошены на то, чтобы каждый месяц сдавать определенный объект", — добавил Хуснуллин.
РИА Недвижимость: последние новости
В Москомархитектуре рассказали о будущем развитии трёх промзон На Космодамианской набережной археологи обнаружили артефакты XV века Самый дорогой дом в Москве продается в "Поселке художников" за 1 млрд руб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза539
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями239
Васильева спасла умирающего Добронравова33
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть141
«ЦРУ готовило переворот в России»495
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
02:54
«ЦРУ готовило переворот в России»
В мире Политика
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение