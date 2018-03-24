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Зарплата метростроителей Москвы вырастет на 15% с 1 апреля, сообщил заммэра
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Зарплата метростроителей Москвы вырастет на 15% с 1 апреля, сообщил заммэра 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 24 мар — РИА Недвижимость. Зарплаты столичных метростроителей с 1 апреля будут увеличены примерно на 15%, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Хорошая новость для строителей метро — мы увеличиваем оплату труда для рабочего персонала", — сказал он.
Хуснуллин уточнил, что увеличение произойдет с 1 апреля и составит примерно 15%.
Он также добавил, что из-за больших объемов строительства метро в Москве сейчас мобилизуются ночные смены, которые оплачиваются на 40% выше, чем дневные.
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