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Новый участок жёлтой ветки метро запланировали к открытию в начале лета
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Новый участок жёлтой ветки метро запланировали к открытию в начале лета 

Говорит Москва 1 час назад
Речь идёт об участке от станции «Раменки» до «Рассказовки».
В середине марта минувшего года в метро открыли участок жёлтой линии от «Парка Победы» до «Раменок».
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