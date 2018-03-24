За два дня в Москве и области под колесами электричек погибли три человека

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организованы доследственные проверки по факту смертельного травмирования граждан на железной дороге", — сказала она.

Как отметила Марковская, 23 марта около 19.00 мск мужчина попал под поезд «Москва — Фрязево» в районе станции «Монино» Ярославского направления Московской железной дороги. Он скончался от полученных травм. Также 23 марта около 22.20 мск под колесами электрички погибла женщина, переходившая железнодорожные пути в неположенном месте на 633 километра перегона станций «Ховрино — Левобережная» Ленинградского направления Московской железной дороги. В субботу в 12.50 мск на перегоне станций «Бутово — Щербинка» электричка насмерть сбила мужчину, он также переходил железную дорогу в неположенном месте.

Марковская сообщила, что следователи установят обстоятельства произошедшего, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.