В Новую Москву придет Сокольническая линия метро

Для обслуживания участка ветки построят электродепо.

Проект участка линии метро от станции «Столбово» до Троицка будет подготовлен к концу этого года, заявил в субботу, 24 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

— В этом году на присоединенные территории протянем Сокольническую линию от «Саларьево» до «Столбово». Горожане получат четыре станции, — объяснил заммэра. — При этом при разработке станции «Столбово» сразу закладываем в проект ее возможность продления до Троицка. В настоящее время идет разработка градостроительной документации, к концу года она будет готова.

Таким образом, станция «Столбово» объединит две линии. Рядом с ней построят электродепо.

— На штабе у мэра приняли решение возвести здесь депо для обслуживания и ремонта поездов, — заявил Марат Хуснуллин. — Линия большая, количество составов увеличится. Будет нужна площадка для их ремонта.

В настоящее время, по данным заммэра, идет разработка проекта планировки территории под будущее электродепо.

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