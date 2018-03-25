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Сокольническую линию метро доведут до Новой Москвы
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Сокольническую линию метро доведут до Новой Москвы 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Дополнительное депо будет построено в районе будущей станции метро «Столбово» Сокольнической линии. С таким заявлением выступил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Вместе с тем Хуснуллин отметил, что в настоящее время идет проработка данного вопроса.
Мы в этом году от «Саларьево» до «Столбово» на новую территорию проведем метро четырьмя станциями. Мы при проектировании станции «Столбово», которая идет с Сокольнической линии, сразу же закладываем проект с возможностью продления до Троицка,
— Марат Хуснуллин.
Хуснуллин также сообщил, что уже к концу 2018 года может быть готова градостроительная документация.
Ранее сообщалось, что в ближайшие два‐три месяца начнется строительство новой ветки метро в Москве. Новая линия пройдет от станции «Улица Новаторов» до поселка Коммунарка в Новой Москве. Ее строительство будет состоять из нескольких этапов.
Также ранее стало известно, что в ближайшее время в Москве откроются сразу три новых станции метро. Это «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная». Их готовность составляет 99%, сейчас там идут последние приготовления перед пуском.
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