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Проект метро «Столбово» до Троицка подготовят в этом году
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Проект линии метро от станции «Столбово» до Троицка будет готов к концу года 

Москва24 1 час назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы при проектировании станции "Столбово", которая идет с Сокольнической линии, сразу закладываем в проект ее возможность продления до Троицка. Сегодня идет разработка градостроительной документации, я думаю, к концу года у нас она будет готова", — сказал он, передает Агентство "Москва".
Ранее Хуснуллин говорил, что новую линию подземки, ведущую в ТиНАО, могут начать строить летом 2018 года. На пересечении Калужского шоссе и магистрали "Внуково — Остафьево — Щербинка" появится электродепо для обслуживания поездов ветки до Троицка.
Протяженность новой ветки составит более 20 километров. По предварительным данным, благодаря новой линии путь от Троицка до центра Москвы сократится на 20 минут.
До конца года в ТиНАО откроют шесть станций подземки. Две станции — "Рассказовка" и "Говорово" — начнут работать на Калининско-Солнцевской линии, и еще четыре — на участке Сокольнической ветки от "Саларьево" до "Столбово".
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