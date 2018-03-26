В Москвы отменяют развлекательные мероприятия

Власти Москвы отменяют развлекательные мероприятия из-за траура

"Мы отменяем развлекательные и увеселительные зрелищные мероприятия", — сказала собеседница агентства. Развлекательные мероприятия отменяются в учреждениях культуры Москвы из-за общенационального траура 28 марта по погибшим при пожаре в Кемерово , сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры во вторник.

Как рассказали агентству в пресс-службе "Мосгорпарка", все городские парки также отменили развлекательные мероприятия, оставив только образовательные.

В парке "Зарядья" в среду также выключат все развлекательные ролики и музыку. Пре-шоу, которое показывают посетителям перед сеансом "Полета над Москвой", также не будут транслировать в день траура, поскольку видео выполнено в развлекательном стиле, добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура в связи с трагедией в Кемерово.

В воскресенье в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали и допросили несколько человек. По версии следствия, к пожару могло привести замыкание электричества или поджог.