Семь новых станций метро откроются в Москве к началу лета

Ведь только с начала 2018 года москвичи получили сначала пять станций на первом отрезке Большой кольцевой линии, а в конце прошлой недели — еще три станции на Люблинско-Дмитровской ветке: «Селигерскую», «Верхние Лихоборы» и «Окружную». То есть уже восемь станций из 24, ввод которых запланирован на 2018-й год.

Сейчас же они намерены ввести в эксплуатацию сразу семь станций на «желтой» ветке. Об этом сообщил в минувшую субботу заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, произойдет это в начале лета. «У нас сейчас все силы сосредоточены на этой Калининско-Солнцевской линии, — рассказал он. — Там работало шесть тысяч человек, а сейчас мы добавили к ним еще 1,5 тысячи рабочих, высвободившихся после сдачи в строй части Люблинско-Дмитровской линии».

Напомним, строящийся участок свяжет район Раменки на западе столицы с населенным пунктом Рассказовка в новой Москве . На нем идет строительство станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Как рассказал Марат Хуснуллин , «Рассказовка» готова уже на 98%, «Новопеределкино» — на 96%, «Боровское шоссе» — на 95%.

Есть четкий график предъявления их метрополитеновцам для обкатки. Например, самую первую «Рассказовку» им должны передать в конце апреля, затем — до 10 мая — Ново-Переделкино, а к середине мая — Боровское шоссе и т. д. «Для того, чтобы ускорить работы, мэр города принял решение об увеличении оплаты труда метростроителей на 40 процентов за работу в ночное время. Это даст возможность вести работы круглосуточно. В данный момент, как показали расчеты, это экономически целесообразно», — рассказал заммэра.

Активно ведутся работы и на Кожуховской ветке на юго-востоке столицы. Там, по словам Хуснуллина, работают более пяти тысяч строителей. Первый участок этой линии с четырьмя станциями от «Некрасовки» до «Косино» должен поехать к концу лета, а полностью «розовую» ветку планируется запустить в 2019 году, сказал глава стройкомплекса.

Сейчас на ее сооружении самый ответственный момент — строится тоннель по соседству с «фиолетовой» веткой метро. «Щит копает его буквально в трех метрах от действующего метрополитена, поэтому приходится действовать очень осторожно, идти сантиметр за сантиметром, — рассказал Хуснуллин. — Надеемся, пройдем этот тоннель за четыре дня».

Но ради безопасности пассажиров Таганско-Краснопресненскую линию на время работы комплекса закрыли, а жителей юго-востока столицы пересадили на автобусы.