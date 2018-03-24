Такси запретили ездить по «выделенке» у закрытого участка метро в Москве 

В ЦОДД обратили внимание таксистов на то, что по выделенным полосам, которые организовали из-за закрытия трех станций на Таганско-Краснопресненской линии московского метро, разрешено ездить только общественному транспорту, сообщил журналистам в субботу руководитель дирекции по эксплуатации ЦОДД Андрей Алексеев. Ранее в метро сообщили, что с 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В этот период поезда будут курсировать от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05.30. «На линиях компенсационных маршрутов введены обособленные выделенные полосы. Движение по этим полосам разрешено только для городского транспорта и маршрутного транспорта области. Обращаем внимание такси, что на период действия этих полос по 30 марта включительно движение запрещено. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, 31 марта постоянно действующая схема будет введена опять в действие», — сказал Алексеев.. Общественный транспорт усилит работу из-за закрытия части фиолетовой ветки. Компенсационные автобусы, которые запустили из-за закрытия трех станций на Таганско-Краснопресненской линии, будут ходить с минимальными интервалами до 6 минут в часы пик, сообщил журналистам в субботу первый замгендиректора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук. На время закрытия станций для пассажиров будут организованы три бесплатных маршрута — КМ1, КМ2 и КМ3. «У нас задействовано более 200 автобусов, более 400 водителей обеспечивают эти перевозки. Интервалы движения в час пик по первым двум маршрутам — КМ1, КМ2 — составят менее полминуты, по третьему маршруту КМ3 — 6 минут. Этого достаточно для обеспечения комфортной перевозки пассажиров. Автобусы будут ходить с 05.30 до 02.00», — сказал Ткачук.. На фиолетовой ветке московского метро из-за закрытия станций раздают чай. Пассажирам московского метро на востоке Таганско-Краснопресненской линии, где на неделю закрыли три станции, начали раздавать горячий чай, сообщил журналистам в субботу первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05.30""Для того, чтобы скрасить эти неудобства, мы предлагаем пассажирам горячий чай — на станциях «Выхино» и «Кузьминки». Усилены все кассовые окна, работают мобильные кассиры", — сказал он. Латыпов уточнил, что в метро рассчитывают раздавать в день не менее одной тысячи стаканов чая. Во время перекрытия более 500 работников метро проведут техническое обслуживание инфраструктуры на временно закрытых станциях. Так, по его словам, будет проверено состояние всех эскалаторов, также промоют станционные пути, дренажную систему и знаки скоростей в тоннелях. Латыпов также рассказал, что в метро разместили более 1 тысячи плакатов с информацией о перекрытиях. «В круглосуточном режиме дежурят более 100 человек, они помогают пассажирам, а также распространяют листовки и схемы метро. Всего мы подготовили 300 тысяч листовок, уже раздали более 80 тысяч», — заключил Латыпов.. Более 500 человек работают на 3 закрытых станциях «фиолетовой» ветки метро Москвы. На временно закрытых станциях «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена более 500 работников проведут техобслуживание, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки. «Более 500 работников мосметро проведут техобслуживание инфраструктуры на временно закрытых станциях „Котельники“, „Жулебино“ и „Лермонтовский проспект“. Они проверят состояние всех эскалаторов, промоют станционные пути, дренажную систему и знаки скоростей в тоннелях», — говорится в сообщении. Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии московского метро закрыли в субботу из-за строительства новой Кожуховской линии подземки. Они будут закрыты для пассажиров по 30 марта включительно. В течение недели поезда «фиолетовой» ветки будут курсировать от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05:30.. ЦОДД рекомендует москвичам пользоваться общественным транспортом на период закрытия трех станций метро. Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) рекомендует пользоваться наземным транспортом на период закрытия трех станций метро, об этом журналистам сообщил руководитель дирекции по эксплуатации ЦОДД Андрей Алексеев. «ЦОДД обращает внимание водителей личного транспорта и водителей такси, что для обеспечения большей пропускной способности компенсационных маршрутов введены обособленные выделенные полосы. Движение по этим полосам разрешено только для городского общественного транспорта и маршрутного траснпорта области. Просим заранее выбирать маршруты объезда и пользоваться маршрутам наземного и другого общественного транспорта», — сказал А. Алексеев. Он также отметил, что водителям такси движение по этим полосам до 30 марта включительно запрещено. «Для того, чтобы избежать большого транспортного коллапса, ЦОДД просит водителей заранее ознакомиться с детальной информацией по введенным ограничениям. Для этого вся информация предоставлена на Едином транспортном портале. По возможности, просим выбирать время для движения в центр до 6:30, и возвращаться в спальные районы после вечернего часа пик — после 21:00», — заключил А. С 24 по 30 марта включительно для строительства Кожуховской линии метро, закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В этот период поезда курсируют от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 утра. Для проезда пассажиров запущены бесплатные компенсационные маршруты автобусов.. В Москве три станции фиолетовой ветки метро закрылись до 30 марта. Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена не будут принимать пассажиров с 24 по 30 марта из-за строительства Кожуховской ветки.. В Московском метрополитене напомнили о том, что с этого дня на неделю закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В 24 по 30 марта включительно поезда по этой ветке будут курсировать от станции «Планерная» до станции ""Выхино" и обратно. Ограничения введены из-за строительства Кожуховской линии. Также с 24 до 30 марта пригородные электропоезда будут проезжать железнодорожную станцию Выхино без остановки". На время закрытия станций будут запущены компенсационные автобусы, на которых пассажиры смогут доехать до нужной станции метро: «Выхино», «Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников». Ограничения в схеме дорожного движения будут введены и для автомобилистов. Это сделано для того, чтобы автобусы могли оперативно курсировать между станциями метро по временно выделенным линиям для движения общественного транспорта. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в 05:30 в субботу, 31 марта, напоминает РИА Новости.. Три станции фиолетовой ветки московского метро закроют на неделю. Для строительства Кожуховской линии Московского метрополитена на неделю закроют «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Об этом сообщили в пресс-службе метро. «С 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии. Поезда будут курсировать от станции „Планерная“ до станции „Выхино“ и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта», — говорится в сообщении. Ограничения связаны со строительством перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном «Выхино» — «Лермонтовский проспект». Для перевозки пассажиров от закрытых станций будут курсировать компенсационные автобусы. «Мосгортранс» задействует около 200 современных автобусов. «Автобусы доставят пассажиров до „Выхино“, „Кузьминок“, „Лермонтовского проспекта“, „Жулебино“ и „Котельников“. Схема организации дорожного движения в районе закрытых станций будет изменена для максимально быстрого проезда наземного транспорта», — отметили в пресс-службе. Ограничения для автомобилистов введут за день до закрытия станций — 23 марта. Пригородные и междугородние маршруты областных перевозчиков также скорректируют свой путь. «Автобусы будут перевозить пассажиров до станции „Кузьминки“, а не до станции „Котельники“, как это было ранее. При этом все маршруты, имевшие промежуточную остановку у метро „Котельники“, будут курсировать без изменений», — говорится в сообщении. На время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии пригородные поезда будут проезжать ж/д станцию Выхино без остановки.. По 30 марта включительно закрыты 3 станции Таганско-Краснопресненской линии. С 24 по 30 марта включительно закрыты 3 станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект», сообщает пресс-служба ГУП «Московский метрополитен». О планируемом временном закрытии этих станций ранее сообщало ИА «Моссовет». В течение недели поезда будут курсировать от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. Станции закрыты для строительства Кожуховской линии, которая существенно разгрузит Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии метро.. Более 500 сотрудников метро проведут техническое обслуживание трех закрытых станций фиолетовой линии. Более 500 сотрудников метро проведут техническое обслуживание инфраструктуры на трех закрытых станциях Таганско-Краснопресненской линии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена. «Более 500 работников различных служб Московского метрополитена проведут техническое обслуживание инфраструктуры временно закрытого участка метро от „Выхино“ до „Котельников“. Поездки по юго-восточному участку Таганско-Краснопресненской линии станут еще безопаснее после выполнения большого объема работ и открытия станций „Котельники“, „Жулебино“ и „Лермонтовский проспект“, — сказали в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что специалисты переберут для профилактики 1,2 тыс. узлов контактного рельса. „Работники промоют станционные пути, дренажную систему и знаки скоростей в тоннелях. На станции „Жулебино“ заменят металлические части двух стрелочных переводов. Кроме того, на трех закрытых станциях очистят и проверят состояние всех механизмов эскалаторов“, — добавили в пресс-службе. Для проезда пассажиров запущены бесплатные компенсационные маршруты автобусов. Более 100 сотрудников Мосгортранса будут координировать работу компенсационных перевозок в районе закрытых станций метро. В организации компенсационных перевозок в районе временно закрытых станций Таганско-Краснопресненской линии метрополитена будут участвовать свыше 100 человек линейного и диспетчерского персонала Мосгортранса. Сотрудники предприятия организуют высадку и посадку на остановках, будут помогать пассажирам ориентироваться, регулировать движение автобусов, а также обеспечивать безопасность перевозок. Напомним, для строительства новой линии метро станции „Котельники“, „Жулебино“ и „Лермонтовский проспект“ будут закрыты с 24 по 30 марта. Поезда будут курсировать только до станции „Выхино“. В обычном режиме Московский метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта.. Бесплатный чай будут раздавать во время закрытия 3 станций метро Москвы. На остановках автобусов, курсирующих по временному маршруту из-за закрытия трех станций Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, расставят палатки, в которых будут раздавать бесплатный чай для всех желающих, сказал в субботу журналистам первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. „Для того, чтобы скрасить неудобство, связанные со временем закрытия метро, мы пассажирам предлагаем горячий чай, палатки есть на станции метро „Выхино“ и на станции „Кузьминки“, — сказал Латыпов. Также для сокращения очередей за покупками билетов на автобусы усилены все кассовые окна и работают мобильные кассиры. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05:30. На время закрытия станций „Мосгортранс“ организует компенсационные автобусы, которые довезут пассажиров до „Выхино“, „Кузьминок“, „Лермонтовского проспекта“, „Жулебино“ и „Котельников“. Бесплатные автобусы будут курсировать по маршрутам: КМ1 „Метро „Выхино“ — Метро „Жулебино“ с остановкой у станции „Лермонтовский проспект“ и КМ2 „Метро „Кузьминки“ — Метро „Котельники“ с остановкой у станции „Жулебино“. Интервал движения составит менее одной минуты. Будет задействовано около 200 автобусов особо большого класса.
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