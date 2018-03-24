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Транспорт усилит работу из-за закрытия станций
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Общественный транспорт усилит работу из-за закрытия части фиолетовой ветки 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Компенсационные автобусы, которые запустили из-за закрытия трех станций на Таганско-Краснопресненской линии, будут ходить с минимальными интервалами до 6 минут в часы пик, сообщил журналистам в субботу первый замгендиректора ГУП "Мосгортранс" Борис Ткачук.
Ранее в метро сообщили, что с 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". В этот период поезда будут курсировать от станции "Планерная" до станции "Выхино" и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05.30. На время закрытия станций для пассажиров будут организованы три бесплатных маршрута — КМ1, КМ2 и КМ3.
"У нас задействовано более 200 автобусов, более 400 водителей обеспечивают эти перевозки. Интервалы движения в час пик по первым двум маршрутам — КМ1, КМ2 — составят менее полминуты, по третьему маршруту КМ3 — 6 минут. Этого достаточно для обеспечения комфортной перевозки пассажиров. Автобусы будут ходить с 05.30 до 02.00", — сказал Ткачук.
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