М. Хуснуллин: Более половины школ и детских садов в ТиНАО строят за счет инвесторов 

Порядка 20 новых школ и детских садов строятся в ТиНАО, из них более половины возводится за счет средств инвесторов. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«У нас на новой территории строится порядка 20 новых школ и детских садов, причем могу сказать, что больше половины новой социальной инфраструктуры на территории ТиНАО строится за счет средств инвесторов», — сказал М. Хуснуллин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter сообщил, что три школы и 11 детских садов будут введены в эксплуатацию в ТиНАО в 2018 г.