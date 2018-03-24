М. Хуснуллин: Более половины школ и детских садов в ТиНАО строят за счет инвесторов

Порядка 20 новых школ и детских садов строятся в ТиНАО, из них более половины возводится за счет средств инвесторов. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«У нас на новой территории строится порядка 20 новых школ и детских садов, причем могу сказать, что больше половины новой социальной инфраструктуры на территории ТиНАО строится за счет средств инвесторов», — сказал М. Хуснуллин.