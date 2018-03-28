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Два детских сада построят в ТиНАО
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Два детских сада на 350 человек построят в ТиНАО 

Москва24 1 час назад
Москомархитектура согласовала проекты двух современных детских садов в поселении Московский. Каждый из них будет рассчитан на 350 человек. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"Два детских сада расположены по адресу: город Московский, район тепличного комбината №1, второй микрорайон, корпус 38 и 39. Площадь каждого из ДОУ составит более 5 тысяч квадратных метров. Для отделки внутренних помещений будут использоваться только безвредные для здоровья детей материалы", — сказал он.
Отмечается, что сады будут иметь стандартную планировку. Кроме групповых ячеек там будут медблок, столовая, пост охраны, физкультурный зал, кабинет логопеда, музыкальный зал и кабинет психолога.
Ранее сообщалось, что в районе Крюково Зеленоградского округа началось строительство двух детских садов на 220 и 250 мест. Они будут расположены в новом жилом массиве. К концу 2019 года там же планируется построить школу со стадионом на 1100 учеников.
Также два детских сада и школу с бассейном построят в столичном районе Северный. Детские сады будут рассчитаны на 125 и 250 детей, а школа — на 825 учащихся.
За последние семь лет в Москве построили почти 300 образовательных учреждений — 210 детских садов и 81 школу.
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