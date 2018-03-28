Два детских сада построят в ТиНАО

Два детских сада на 350 человек построят в ТиНАО

"Два детских сада расположены по адресу: город Московский, район тепличного комбината №1, второй микрорайон, корпус 38 и 39. Площадь каждого из ДОУ составит более 5 тысяч квадратных метров. Для отделки внутренних помещений будут использоваться только безвредные для здоровья детей материалы", — сказал он. Москомархитектура согласовала проекты двух современных детских садов в поселении Московский . Каждый из них будет рассчитан на 350 человек. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Отмечается, что сады будут иметь стандартную планировку. Кроме групповых ячеек там будут медблок, столовая, пост охраны, физкультурный зал, кабинет логопеда, музыкальный зал и кабинет психолога.

Ранее сообщалось, что в районе Крюково Зеленоградского округа началось строительство двух детских садов на 220 и 250 мест. Они будут расположены в новом жилом массиве. К концу 2019 года там же планируется построить школу со стадионом на 1100 учеников.

Также два детских сада и школу с бассейном построят в столичном районе Северный. Детские сады будут рассчитаны на 125 и 250 детей, а школа — на 825 учащихся.