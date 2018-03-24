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Новый участок Кожуховской линии метро планируют запустить к концу лета
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Новый участок Кожуховской линии метро планируют запустить к концу лета 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Строительные работы на Кожуховской линии продолжатся.
Участок новой Кожуховской ветки столичного метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино» планируется открыть к концу лета текущего года.
— Сейчас на Кожуховской линии метро работает более пяти тысяч строителей. К концу лета мы планируем запустить первый участок линии от станции «Некрасовка» до станции «Косино» с четырьмя станциями, — рассказал Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Он добавил, что строительные работы на Кожуховской ветке продолжатся. Полностью движение поездов на новой линии планируется запустить в 2019 году.
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