Новый участок Кожуховской линии метро планируют запустить к концу лета

Строительные работы на Кожуховской линии продолжатся.

Участок новой Кожуховской ветки столичного метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино» планируется открыть к концу лета текущего года.

— Сейчас на Кожуховской линии метро работает более пяти тысяч строителей. К концу лета мы планируем запустить первый участок линии от станции «Некрасовка» до станции «Косино» с четырьмя станциями, — рассказал Марат Хуснуллин , заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Он добавил, что строительные работы на Кожуховской ветке продолжатся. Полностью движение поездов на новой линии планируется запустить в 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тоннель на Кожуховской линии построят за неделю

У станций метро «Выхино» и «Кузьминки» организовали раздачу горячего чая