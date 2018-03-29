Участники «Активного гражданина» проголосовали за названия радиальных линий метро в звуковых объявлениях

«Участники проекта „Активный гражданин“ проголосовали за то, как нужно называть радиальные линии метро в звуковых объявлениях. Всего по этому вопросу высказался 203 тыс. 781 человек», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в Московском метрополитене у каждой линии есть официальное название и порядковый номер. Кроме этого, у каждой линии есть цветовое обозначение на схеме, откуда появились дополнительные названия. Так, например, Сокольническая линия стала красной веткой, Калужско-Рижская — оранжевой или рыжей, а Таганско-Краснопресненская — фиолетовой.

«По мнению большинства участников голосования, нужно оставить как сейчас — озвучивать полные названия линий метро. Например, Серпуховско-Тимирязевская, Калининско-Солнцевская и так далее. За это высказались 44,01% активных граждан. Такой вариант предпочли участники голосования старше 35 лет. 40,55% — проголосовали за то, чтобы в аудиообъявлениях звучали цветовые названия (серая, оранжевая, фиолетовая и так далее). За это чаще высказывались женщины, а также активные граждане до 34 лет. 8,96% активных граждан выбрали вариант озвучивания в роликах названий веток по номерам (первая, вторая, третья и так далее). Такой вариант пришелся по душе участникам голосования — мужчинам», — отмечается в сообщении.

Кроме того, 3,28% респондентов затруднились ответить на вопрос, 3,20% — передали решение этой задачи специалистам.