Поезда московского метро спрячут от вандалов под навесами

Наземные перегоны, которые появятся на участке между станциями «Саларьево» и «Столбово» Сокольнической линии метро, накроют сплошным навесом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте московской мэрии

«Навес над наземной частью перегона защитит инфраструктуру и поезда от осадков, а также от несанкционированного проникновения на пути», — пояснил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов

Навес установят на цоколь из монолитного железобетона, боковые стены будут выполнены в виде горизонтальных алюминиевых ламелей, расположенных под разными углами. Это позволит одновременно проветривать вагоны и не загораживать открывающиеся на город виды.

Высота конструкции составит от пяти до 14 метров, а ширина будет варьироваться в зависимости от участка пути.