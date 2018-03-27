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Поезда московского метро спрячут от вандалов под навесами
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Поезда московского метро спрячут от вандалов под навесами 

Мослента 1 час назад
Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Наземные перегоны, которые появятся на участке между станциями «Саларьево» и «Столбово» Сокольнической линии метро, накроют сплошным навесом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте московской мэрии.
«Навес над наземной частью перегона защитит инфраструктуру и поезда от осадков, а также от несанкционированного проникновения на пути», — пояснил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Навес установят на цоколь из монолитного железобетона, боковые стены будут выполнены в виде горизонтальных алюминиевых ламелей, расположенных под разными углами. Это позволит одновременно проветривать вагоны и не загораживать открывающиеся на город виды.
Высота конструкции составит от пяти до 14 метров, а ширина будет варьироваться в зависимости от участка пути.
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