Зарплата метростроителей увеличится в среднем на 15% с 1 апреля

Зарплата строителей Московского метрополитена будет проиндексирована с учетом инфляции и увеличена в среднем на 15% с 1 апреля. Об этом журналистам сообщил глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение об увеличении оплаты труда рабочих, рабочего персонала, мы надеемся, что это решение позволит в ночную смену дополнительно мобилизовать людей. Где-то в среднем на 15% увеличится с 1 апреля», — сказал Марат Хуснуллин

Напомним, что Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания коллегии Строительного комплекса столицы поручил увеличить размер зарплат метростроевцам.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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