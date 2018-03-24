Ещё
Зарплата метростроителей увеличится в среднем на 15% с 1 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зарплата метростроителей увеличится в среднем на 15% с 1 апреля 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Зарплата строителей Московского метрополитена будет проиндексирована с учетом инфляции и увеличена в среднем на 15% с 1 апреля. Об этом журналистам сообщил глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин.
«Мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение об увеличении оплаты труда рабочих, рабочего персонала, мы надеемся, что это решение позволит в ночную смену дополнительно мобилизовать людей. Где-то в среднем на 15% увеличится с 1 апреля», — сказал Марат Хуснуллин.
Напомним, что Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания коллегии Строительного комплекса столицы поручил увеличить размер зарплат метростроевцам.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Зарплата метростроителей увеличится в среднем на 15% с 1 апреля появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Почти 2 тыс. зданий отключат подсветку в «Час Земли» в Москве Участок «фиолетовой» ветки метро закроют с 24 по 30 марта Столичные археологи обнаружили 140 предметов XV — начала XX вв.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ЦРУ готовило переворот в России»342
Проигравший спор Грудинин сбрил усы207
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину474
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть39
Россия обложилась крылатыми ракетами71
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:56
Рак выкурил сигареты на банке пива
Общество
00:48
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»
Оружие Армия
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
03:49
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение