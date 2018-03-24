Поезд сбил человека около станции Щербинка Курского направления МЖД 

Поезд сбил человека на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) в районе станции Щербинка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
"В районе станции Щербинка поезд сбил человека", — сказал он, передает Агентство «Москва».
Подробности произошедшего выясняются.
Ранее в марте между улицами Бутырский вал и Бумажный проезд на регулируемом переходе через пути электричка сбил женщину. Следователи проверяют обстоятельства трагедии. По некоторым данным, женщина переходила пути на запрещающий сигнал светофора и была в наушниках.