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Поезд сбил человека около станции Щербинка Курского направления МЖД
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Поезд сбил человека около станции Щербинка Курского направления МЖД 

Москва24 42 минуты назад
Фото: Москва24
Поезд сбил человека на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) в районе станции Щербинка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
"В районе станции Щербинка поезд сбил человека", — сказал он, передает Агентство «Москва».
Подробности произошедшего выясняются.
Ранее в марте между улицами Бутырский вал и Бумажный проезд на регулируемом переходе через пути электричка сбил женщину. Следователи проверяют обстоятельства трагедии. По некоторым данным, женщина переходила пути на запрещающий сигнал светофора и была в наушниках.
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