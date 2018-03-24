Участок Кожуховской линии метро откроют летом

Участок Кожуховской линии метро от «Некрасовки» до «Косино» откроют к концу лета

"Проходка идет нормально, никаких повреждений действующих тоннелей нет. К концу лета планируем участок Кожуховской линии метро от "Некрасовки" до "Косино" сдать в эксплуатацию", — сказал он, передает Агентство "Москва". Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Обслуживать поезда Кожуховской линии будет новое электродепо "Руднево". Предполагается, что запуск новой ветки улучшит транспортное обслуживание юго-восточных районов Москвы , сократит время в пути для пассажиров на 15-20 минут.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в столице планируют сдать 21 новую станцию метро. В число предполагаемых объектов может войти участок от станции "Саларьево" до "Столбово". В таком количестве станции подземки единовременно еще не сдавались.

Также развернутые работы ведутся на Большой кольцевой линии метро. Полностью замкнуть ее планируют к 2021 году.