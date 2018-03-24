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Участок Кожуховской линии метро откроют летом
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Участок Кожуховской линии метро от «Некрасовки» до «Косино» откроют к концу лета 

Москва24 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Проходка идет нормально, никаких повреждений действующих тоннелей нет. К концу лета планируем участок Кожуховской линии метро от "Некрасовки" до "Косино" сдать в эксплуатацию", — сказал он, передает Агентство "Москва".
Обслуживать поезда Кожуховской линии будет новое электродепо "Руднево". Предполагается, что запуск новой ветки улучшит транспортное обслуживание юго-восточных районов Москвы, сократит время в пути для пассажиров на 15-20 минут.
Ранее сообщалось, что в 2018 году в столице планируют сдать 21 новую станцию метро. В число предполагаемых объектов может войти участок от станции "Саларьево" до "Столбово". В таком количестве станции подземки единовременно еще не сдавались.
Также развернутые работы ведутся на Большой кольцевой линии метро. Полностью замкнуть ее планируют к 2021 году.
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