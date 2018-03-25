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В столице начнется строительство новой ветки метро
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Строительство новой ветки метро в Москве начнётся в ближайшие два-три месяца 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Строительство новой ветки Московского метрополитена начнётся в ближайшие два-три месяца, сообщает телеканал «360».
«Мы сейчас завершаем градостроительную документацию и заканчиваем работу по экспертизе участка от станции «Улица Новаторов» до посёлка Коммунарка, это новая линия, совершенно новый радиус», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Запланировано несколько этапов. Сначала должен быть построен участок от «Севастопольского проспекта» через «Академическую» и «Улицу Строителей» до «Улицы Новаторов». Общая протяжённость участка — 6,5 км.
Следующий этап — строительство линии вдоль Ленинского проспекта до пересечения с МКАД и по территории посёлка Коммунарка до аэропорта Остафьево (17,5 км).
Как отметил Хуснуллин, сама соединительная станция «Улица Новаторов» в техническом смысле очень сложная. Там получится две станции, перекрёстные друг с другом — одна принадлежит Большой кольцевой линии, другая — новому радиусу в ТиНАО.
«Построим их на глубине 15 и 25–30 м», — добавил заммэра.
Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что в Москве планируют построить транспортно-пересадочный узел «Петровско-Разумовская».
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