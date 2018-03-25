В столице начнется строительство новой ветки метро

Строительство новой ветки метро в Москве начнётся в ближайшие два-три месяца

«Мы сейчас завершаем градостроительную документацию и заканчиваем работу по экспертизе участка от станции «Улица Новаторов» до посёлка Коммунарка, это новая линия, совершенно новый радиус», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Строительство новой ветки Московского метрополитена начнётся в ближайшие два-три месяца, сообщает телеканал «360».

Запланировано несколько этапов. Сначала должен быть построен участок от «Севастопольского проспекта» через «Академическую» и «Улицу Строителей» до «Улицы Новаторов». Общая протяжённость участка — 6,5 км.

Следующий этап — строительство линии вдоль Ленинского проспекта до пересечения с МКАД и по территории посёлка Коммунарка до аэропорта Остафьево (17,5 км).

«Построим их на глубине 15 и 25–30 м», — добавил заммэра. Как отметил Хуснуллин, сама соединительная станция «Улица Новаторов» в техническом смысле очень сложная. Там получится две станции, перекрёстные друг с другом — одна принадлежит Большой кольцевой линии, другая — новому радиусу в ТиНАО.