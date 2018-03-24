Строительство линии метро от «Улицы Новаторов» до пос. Коммунарка могут начать через два-три месяца

Строительство линии метро от станции «Улица Новаторов» до пос. Коммунарка могут начать через два-три месяца. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы сейчас завершаем градостроительную документацию и заканчиваем работу по экспертизе участка от станции «Улица Новаторов до пос. Коммунарка, это новая линия, совершенно новый радиус. Мы буквально в течение ближайших двух-трех месяцев проведем конкурсы на подрядчика и приступим к активному строительству», — сказал М. Хуснуллин.

Согласно данным столичного Стройкомплекса, в Москве появится новая радиальная линия метро, которая свяжет ТиНАО через южный участок Московского центрального кольца (МЦК) с районом Некрасовка в Юго-Восточном округе. Ветка будет строиться в несколько этапов. Планируется построить участок от станции «Севастопольский проспект» («Крымская») через станции «Академическая» и «Улица Строителей» до станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ). Протяженность участка — 6,5 км.

Далее, согласно планам, линия пройдет вдоль Ленинского проспекта, ул. Академика Опарина и ул. Генерала Тюленева до пересечения с МКАД, далее по территориям пос. Газопровод, пос. Коммунарка и поселения Сосенское вдоль будущей автодороги МКАД-поселок Коммунарка-аэропорт Остафьево. Протяженность этого участка — 17,5 км.