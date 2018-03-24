Марат Хуснуллин: Семь станций Калининско-Солнцевской линии будут готовы в начале лета

Желтая ветка дойдет до Новой Москвы

В субботу, 24 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин осмотрел ход работ на станциях Калининско-Солнцевской линии. Часть объектов практически завершена: на 98 процентов построена «Рассказовка», идет передача ее помещений Московскому метрополитену, в высокой степени готовности находятся «Новопеределкино», «Боровское шоссе» и «Озерная». Территории вокруг этих станций с наступлением тепла благоустроят, на базе каждой из них возведут транспортно-пересадочные узлы.

— Одной из самых сложных станций является «Мичуринский проспект». Здесь будут увязаны две линии — Большая кольцевая и Калининско-Солнцевская, — рассказал заммэра. — Объект будет одним из самых красивых в столичном метро, на базе «Мичуринского проспекта» создадим крупный транспортно-пересадочный узел.

Новая станция будет очень востребована у жителей сразу нескольких районов. В часы пик ей смогут воспользоваться до 23 тысяч человек. Для удобства горожан с противоположной стороной Мичуринского проспекта станцию соединит пешеходный переход. В будущем со станции можно будет сделать переход на Большую кольцевую линию.

Помимо «Мичуринского проспекта», на Калининско-Солнцевской линии откроются еще шесть станций. Сложности возникли на «Озерной», где пришлось перекладывать тепловые сети. Однако отставание быстро нагнали, и станцию вскоре передадут Московскому метрополитену. Непростой оказалась и станция «Говорово», через которую осуществлялась подача строительных материалов, рельсов для возведения большинства объектов линии. Общестроительные работы здесь практически закончены.

Саму Калининско-Солнцевскую линию продлят до Новой Москвы. Конечной станет «Рассказовка».

— Этот год войдет в историю метростроения Москвы. С начала 2018-го мы сдали уже восемь станций — пять на Большой кольцевой и три на Люблинско-Дмитровской ветках, — заявил Марат Хуснуллин. — Всего в планах — 24 станции.

По его словам, сейчас силы строителей брошены на сдачу новых объектов. Городские власти приняли решение увеличить количество рабочих на желтой линии на полторы тысячи человек. В настоящее время здесь задействовано порядка шести тысяч рабочих, их смены усилят, а зарплату повысят. На 40 процентов больше получат те, кто трудится ночью, на 15 — те, кто работает днем.

— Семь станций будут готовы в начале лета.

Для обеспечения бесперебойной работы нового участка строится электродепо «Солнцево».

ЦИФРЫ

За полдня работы трех новых станций Люблинско-Дмитровской линии было перевезено 14 тысяч пассажиров. Планируется, что пассажиропоток будет увеличиваться ежедневно.

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