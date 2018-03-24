Московским метростроителям повысят зарплату с 1 апреля

В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин пообещал увеличить размер зарплат строителям. «Могу сказать хорошую новость — мэром принято решение по увеличению размеров оплаты труда строителям метро, рабочему персоналу», — сказал Марат Хуснуллин . Он уточнил, что зарплаты повысятся уже с 1апреля. Речь идёт о повышении в районе 15%.

Хуснуллин отметил, что работы по строительству метро активно ведутся в ночную смену. А работа ночью оплачивается на 40% больше, уточнил он. При этом, по его словам, город считает экономически целесообразно оплачивать даже ночную работу.

∎Мы надеемся, что это решение позволить нам в ночную смену мобилизовать людей∎, — добавил вице-мэр.

Ранее глава столичного Стройкомплекса заявлял о нехватке 20 тысяч рабочих при строительстве московского метро. По его словам, сегодня на строительстве метро работают 50 тысяч строителей.