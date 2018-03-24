М. Хуснуллин: Зарплата строителей метро будет проиндексирована в среднем на 15% с 1 апреля

Зарплата строителей метро в столице будет проиндексирована в среднем на 15% с 1 апреля 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение об увеличении оплаты труда рабочих, рабочего персонала, мы надеемся, что это решение позволит в ночную смену дополнительно мобилизовать людей. Где-то в среднем на 15% увеличится с 1 апреля», — сказал М. Хуснуллин.

С. Собянин поручил увеличить размер зарплат строителям в феврале в ходе заседания коллегии Строительного комплекса столицы.