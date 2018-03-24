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Московским строителям подняли зарплату на 15% и 40% в зависимости от смены
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Московским строителям подняли зарплату на 15% и 40% в зависимости от смены 

ТАСС 48 минут назад
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил зарплату столичным строителям, работающим в дневную и ночную смены, на 15% и 40% соответственно. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
"Мэром принято решение об увеличении оплаты труда рабочему персоналу, подписан указ департаментом экономики (города). Это позволит нам в ночную смену дополнительно мобилизовать людей. По закону, если люди работают ночью, мы должны платить на 40% больше. Для работников дневной смены зарплата увеличится в среднем на 15%", — сказал он.
По словам Хуснуллина, изменения вступают в силу с 1 апреля.
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