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М. Хуснуллин: Порядка 1,5 млн кв м. стартовых площадок для реновации будет подготовлено до конца года
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М. Хуснуллин: Порядка 1,5 млн кв м. стартовых площадок для реновации будет подготовлено до конца года 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Градостроительная документация для 1,5 млн кв. м. жилья (порядка 30 тыс. квартир) по программе реновации будет готова до конца 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Всего на сегодняшний день мы имеем уже площадок (по программе реновации — прим. Агентства «Москва») с объемом 3,5 млн кв м. Это порядка 50 тыс. квартир. Еще 1,5 млн кв. м, это еще, наверное, порядка 30 тыс. квартир, мы до конца года сделаем всю градостроительную документацию», — сказал М. Хуснуллин.
Ранее М. Хуснуллин сообщал, что проектирование и строительство порядка 60-70 тыс. квартир по программе реновации начнется в столице в 2018 г. По его словам, порядка 60 домов планируется переселить в рамках программы реновации до конца года.
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