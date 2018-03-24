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До конца года для реновации подготовят стартовых площадок на 1,5 млн кв. м
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До конца года для реновации подготовят стартовых площадок на 1,5 млн кв. м 

Вести.Ru 24 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Градостроительная документация для строительства 1,5 млн кв. м жилья (порядка 30 тысяч квартир) в рамках программы реновации планируется подготовить до конца этого года, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"На сегодня у нас утверждено 236 стартовых площадок по программе реновации, что позволяет построить 3,5 млн кв. м жилья. Это порядка 50 тыс. квартир", — сказал Марат Хуснуллин.
Он отметил, что работа по подбору новых площадок продолжается. Фактически каждую неделю добавляется несколько площадок. До конца года планируется подготовить градостроительную документацию для строительства 1,5 млн кв. м, это еще порядка 30 тысяч квартир.
Ранее Хуснуллин сообщал, что в проработке находятся около 160 стартовых площадок.
Программа реновации предполагает снос устаревших пятиэтажек и переселение жителей в новые дома в том же районе. Программа была принята летом прошлого года и рассчитана на 15 лет. За это время планируется расселить свыше 5 тыс. домов, в которых проживают около 1 млн человек.
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