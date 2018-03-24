Участок Кожуховской линии метро планируют открыть к концу лета

Участок Кожуховской линии Московского метро от станции «Некрасовка» до станции «Косино» планируется запустить к концу этого лета, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

"В этом году, к концу лета, мы настроены участок «Некрасовка» — «Косино» с четырьмя станциями запустить в эксплуатацию", — сказал Марат Хуснуллин.

После этого работы на этой линии продолжатся, полностью запустить ее планируется в 2019 году. Сейчас на Кожуховской линии метро работает свыше пяти тысяч строителей.

В состав Кожуховской линии войдут восемь станций: «Нижегородская улица», «Стахановская улица», «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Протяженность Кожуховской линии составит более 17 километров.