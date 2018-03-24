Участок Кожуховской линии метро от «Некрасовки» до «Косино» планируются открыть к концу лета

Участок Кожуховской линии метро от станции «Некрасовка до станции „Косино“ планируют открыть к концу лета 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

»Проходка идет нормально, никаких повреждений действующих тоннелей нет. К концу лета планируем участок Кожуховской линии метро от «Некрасовки» до «Косино» сдать в эксплуатацию», — сказал М. Хуснуллин.

Ранее М. Хуснуллин на коллегии столичного Стройкомплекса сообщил, что участок Кожуховской линии Московского метрополитена между станциями «Косино» и «Некрасовка» может быть запущен в эксплуатацию в августе текущего года, а открытие участка от «Косино» до «Авиамоторной» запланирован на 2019 г.

Кожуховская линия столичной подземки пройдет от ул. Нижегородская до района Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский. Протяженность Кожуховской линии составит более 17 км. В ее состав войдут восемь станций: «Нижегородская улица» (пересадка на Большую кольцевую линию и станцию «Нижегородская» Московского центрального кольца), «Стахановская улица», «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино» (пересадка на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии), «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».